Seit vier Jahren in keinem Film mehr: Was treibt eigentlich Hollywoodstar George Clooney?

Anfang der 1980er Jahre zog es auch George Clooney ins Filmgeschäft. Seine Tante konnte ihm zunächst aber nur Rollen in zweitklassigen Pilotfilmen und TV-Serien vermitteln, die kaum Erfolg hatten. So war Clooney 1988 unter anderem in dem Low-Budget-Horrorstreifen "Die Rückkehr der Killertomaten" zu sehen. Seine einzige längere Rolle zu dieser Zeit war jene in der Sitcom "Roseanne", wo er in der ersten Staffel Booker Brooks, den Vorgesetzten von Roseanne und zeitweiligen Freund ihrer Schwester spielte.

Internationale Bekanntschaft dank "Emergency Room"

Die Rolle, die Clooney schließlich zum Durchbruch verhalf, war Mitte der 1990er jene des Kinderarztes Doug Ross in der Krankenhausserie "Emergency Room", durch die er einem weiten Publikum bekannt wurde und zum international gefeierten Frauenschwarm avancierte. Großen Erfolg hatte er vor allem mit der Hauptrolle in dem von Robert Rodriguez inszenierten Film "From Dusk Till Dawn" (1996), der bald Kultstatus erlangte. 1996 war Clooney an der Seite von Michelle Pfeiffer in der romantischen Komödie "Tage wie dieser" zu sehen. Seinen endgültigen Durchbruch hatte er in der Rolle des Batman in der Comic-Verfilmung "Batman & Robin".