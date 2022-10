Meghan und Harry: Probleme wegen Widersprüchen in Netflix-Doku

In Wahrheit sollen Meghan und Harry diejenigen gewesen sein, welche die Show auf das nächste Jahr verschieben wollten. Doch ein hochrangiger Brancheninsider behauptet gegenüber Page Six: "Soweit mir bekannt ist, wird die Doku-Serie noch in diesem Jahr fortgesetzt." Netflix müsse nur noch ein offizielles Veröffentlichungsdatum herausheben.

Widersprüche in Schilderungen von Meghan und Harry

Es gäbe aber immer noch Uneinigkeiten wegen des aufgezeichneten Materials: Das Herzogpaar von Sussex soll darin Aussagen tätigen, die dem widersprechen, was Prinz Harry in seinen bevorstehenden Memoiren schrieb. Die Filmemacher seien durch einige von Meghans und Harrys Aussagen "verwirrt", heißt es. "Vieles in der Show widerspricht dem, was Harry geschrieben hat", zitiert Page Six seine Quelle. "Harry und Meghan haben darum gebeten, Inhalte, die sie selbst für ihr eigenes Projekt geliefert haben, zurückzunehmen."

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich bisher nicht zu den Gerüchten um ihre Doku-Show geäußert.