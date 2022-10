Queen Elizabeths ungewöhnliche Reaktion auf die Anweisungen ihres Porträt-Malers

Sie bewahrte stets Haltung und eine "stiff upper lip", eine steife Oberlippe, wie man in Großbritannien sagt. Doch die verstorbene britische Königin Elizabeth II hatte auch eine unbeschwerte Seite und war für ihren speziellen Humor bekannt.

Der britische Porträtmaler Christian Furr erlebte den Witz der Queen hautnah. "Ich erinnere mich an eine Sitzung mit ihr", verriet er dem OK!-Magazin. "Die Königin hüpfte herum und hörte sich Musik an. Sie genoss es eindeutig." Er habe sich konzentriert, "es richtig zu machen", so Furr. "Ich frage sie: 'Oh, würde es Ihnen etwas ausmachen, den Kopf ruhig zu halten?'", erinnert sich der Künstler. "Sie sah mich an und sagte: 'Ist er etwa nicht ruhig?' Sie war sehr lustig, sie hatte einen brillanten Sinn für Humor."