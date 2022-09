Britischer Humor: Wie Queen Elizabeth II amerikanische Touristen veräppelte

Als Oberhaupt des namensgebenden Königreichs durfte er bei ihr nicht fehlen: Der berühmte britische Humor. Und diesen beherrschte Queen Elizabeth II in wahrlich königlicher Form, wie ihr langjähriger Sicherheitschef Richard Griffin regelmäßig betont.

Touristen erkannten Queen nicht. Sie machte sich einen Spaß daraus

Beispiele für den Humor der Queen könne er Tausende geben, hatte der ehemalige Sicherheitschef der Königin anlässlich ihres Platinjubiläums, welches Ihre Majestät dieses Jahr gefeiert hat, mit einem Strahlen in den Augen erzählt. Ein Erlebnis mit Elizabeth II sei ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben. So soll die Queen einst genüsslich eine Gruppe amerikanischer Touristen veräppelt haben, die sich auf Schloss Balmoral in Schottland umsahen - und die Königin nicht erkannten. Eine Anekdote, die aktuell wieder in den sozialen Medien verbreitet wird.