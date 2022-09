Prinz Harry schlug Mediator vor, Camilla fand es "lächerlich"

Nach dem Staatsbegräbnis der Queen sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan bereits zurück nach Kalifornien geflogen sein. Gerüchte über die Beziehung der Sussexes zu Harrys royalen Verwandten reißen aber auch weiterhin nicht ab. Adels-Experten und Royal-Fans hegen nach dem Tod der Königin Hoffnung auf eine Versöhnung Harrys mit seinem Vater Charles und seinem Bruder William. Tatsächlich präsentierte sich die Royal Family bei den Trauerfeierlichkeiten als Einheit. In der Vergangenheit sollen Versuche, schwelende Konflikte zu beseitigen, jedoch wiederholt gescheitert sein.

Harry wegen Mediator-Vorschlag ausgelacht

Laut eines Buches der Royal-Expertin Katie Nicholl namens "The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown" habe Prinz Harry in der Vergangenheit vergebens Versuche unternommen, die Streitigkeiten beizulegen. Er soll sogar einen Mediator für ein Familiengespräch vorgeschlagen haben. Mit seinem Vorschlag sei er aber auf taube Ohren gestoßen. Vor allem Camilla habe die Idee lächerlich gefunden.