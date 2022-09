Sussexes zurück in den USA: Schlug Charles Meghan vor Abreise dringende Bitte ab?

Der Herzog und die Herzogin von Sussex brachen am 4. September nach Europa auf, um an mehreren Wohltätigkeitsveranstaltungen teilzunehmen, bis ihre Reise wenige Tage später die bekannte traurige Wende nahm und die Königin am 8. September verstarb. Ursprünglich sollten sie an jenem Donnerstag an einem Event in London teilnehmen. Schließlich entschieden sich Harry und Meghan, ihren Aufenthalt in Großbritannien zu verlängern. Was auch bedeutete, dass sie Sohn Archie und Tochter Lilibet länger als geplant nicht sehen konnten.

Während Harrys und Meghans fast dreiwöchigen Abwesenheit soll Meghans Mutter Doria Ragland ihren Enkelkindern in Montecito geblieben sein.