Peinlicher Moment in St.-Georges-Kapelle: Kate musste Meghan Platz machen

Queen Elizabeth II wurde am Montag beigesetzt. Nach einem Gottesdienst am Nachmittag in der St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor wurde die Monarchin in der k√∂niglichen Gruft an die Seite ihres Ehemanns Prinz Philip beigesetzt, der am 9. April 2021 mit 99 Jahren gestorben war. Dort blieb ihr Sarg aber nur f√ľr kurze Zeit. Denn am Abend wurde das Paar, das 73 Jahre lang verheiratet war, in einer privaten Zeremonie wieder umgebettet. Die letzte Ruhest√§tte fanden Elizabeth und Philip in der kleinen King-George-VI-Gedenkkapelle, einer Seitenkapelle.

Kate musste in Kapelle Schwägerin Meghan Platz machen

Mitglieder der britischen Königsfamilie hatten den Sarg der britischen Königin Elizabeth II zuvor zur Trauerfeier in die Westminster Abbey geleitet. Die Feierlichkeiten waren minuziös choreografiert: Hinter dem von acht Uniformierten getragenen Sarg schritten König Charles III und Königsgemahlin Camilla. Es folgten weitere Kinder der Queen, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward, die von ihren jeweiligen Partnern begleitet wurden. Dahinter gingen Prinz William und Prinzessin Kate und deren ältere Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte. Ihnen folgten Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan sowie weitere Mitglieder der Royals und des königlichen Haushalts.

Bei der Sitzwahl in der St-Georges-Kapelle etwas sp√§ter kam es offenbar zur Verwirrung. Genauen Beobachtern ist nicht entgangen: Als sich die Royals in der Kapelle ihren Pl√§tzen n√§herten, wollte Kate mit ihrem Sohn George die Sitzreihe hinuntergehen, wurde aber von ihrem Mann William aufgehalten. Britische Medien spekulieren, dass Catherine √ľber die genaue Sitzordnung nicht im Bilde war.