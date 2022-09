Ärger kurz vor Begräbnis: Palast dementiert böses Gerücht um Prinz Harry

Als die britische Königin Elizabeth II am 8. September auf ihrem Schloss Balmoral in Schottland verstarb, versammelten sich ihre engsten Familienmitglieder an ihrem Totenbett, um Abschied zu nehmen. Im Gegensatz zu seinem Bruder William traf Prinz Harry erst nach dem Tod der Queen auf Schloss Balmoral ein. Was es mit der Verspätung auf sich hatte, ist bis dato nicht bekannt. Es kursiert aber ein böses Gerücht. Einem Bericht zufolge soll Harry als letztes Familienmitglied vom Ableben Ihrer Majestät erfahren haben. Demnach habe der Herzog von Sussex gerade einmal fünf Minuten vor der offiziellen Bekanntgabe vom Tod seiner geliebten Großmutter erfahren. Zu diesem Zeitpunkt soll die neue Premierministerin Liz Truss Bescheid gewusst haben.

Palast dementiert Gerücht um Prinz Harry

Diverse britische Medien berichteten von der vermeintlichen Demütigung. The Telegraph unkte, dies sei ein weiteres Beispiel für die Kluft zwischen dem Prinzen und seiner Familie. Im Buckingham Palace habe man sich laut Daily Mail aber ausgesprochen irritiert darüber gezeigt, dass solche Behauptungen am Vorabend der Beerdigung der Königin aufgetaucht waren, die als äußerst respektlos angesehen wurden. Schließlich sah man sich sogar gezwungen, die Angelegenheit richtigzustellen.