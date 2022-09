Queen-Begräbnis: Erstmal musste Meghan ohne Harrys Unterstützung mit Kate auskommen

Seit ihrer Ankunft in Großbritannien hat sich Herzogin Meghan bei der Trauerfeier für Queen Elizabeth II nun erstmals ihrer Schwägerin Catherine angenähert. Ihr Ehemann Prinz Harry nahm zwar ebenfalls an der Zeremonie teil. In die Kirche zog Harry jedoch an der Seite seines Bruders Prinz William ein. Herzogin Meghan wurde zusammen mit Gräfin Sophie von Wessex zur Kirche gebracht.

Meghan näherte sich Kate in Westminster Abbey an

Ihr Auftritt in der Westminster Abbey unterschied sich durch ein Detail von den bisherigen, welche die ehemalige Schauspielerin seit dem Tod der Queen absolviert hat. Erstmals suchte Meghan die Nähe ihrer Schwägerin Kate. Bei ihren letzten Auftritten hatten die beiden stets Abstand gehalten.

Kate und Meghan trafen zeitgleich in der Westminster Abbey ein und betraten das Gebäude nacheinander. In der Westminster Abbey gesellte sich Meghan für einen Moment zu Catherine und deren Kindern George und Charlotte, ohne dass ihr Mann Harry an ihrer Seite war.