Körpersprache-Expertin: "Kates eisiger Blick hatte Ziel, Meghans Selbstvertrauen zu zerstören"

So traurig der Anlass auch ist - britische Medien und Adels-Experten sehen im Tod der Queen Elizabeth II auch eine Chance auf Versöhnung innerhalb der britischen Königsfamilie. Seit dem Rücktritt der Sussexes aus dem Königshaus gilt das Verhältnis Prinz Harrys zu seinem Bruder Prinz William und seinem Vater als zerrüttet. Viel Kontakt hatten William und Charles Berichten zufolge nicht zu dem Herzog von Sussex, seit dieser mit seiner Frau Herzogin Meghan in die USA gezogen ist. William hätte als Thronfolger und in seiner neuen Rolle als Prinz of Wales nun aber die Gelegenheit, sich mit seinem Bruder auszusöhnen, schreibt unter anderem die Daily Mail. Und tatsächlich scheint der tragische Umstand die beiden Brüder einander wieder näherzubringen. Als der Sarg der Queen am Mittwochnachmittag vom Buckingham Palast zur Westminster Hall befördert wurde, liefen die beiden Seite an Seite beim Trauerzug mit. Dem Gottesdienst zu Ehren der Queen in der Westminster Hall wohnten Meghan und Harry zusammen mit anderen Mitgliedern der Königsfamilie bei. Zuvor hatten die Cambridges und die Sussexes einen gemeinsamen Auftritt absolviert, als sie am vergangenen Samstag bei einem Rundgang in Windsor mit trauernden Royal-Fans sprachen.

Zusammenkunft mit Harry und Meghan für William nicht einfach?

Medienberichten zufolge soll die Reunion der einstigen "Fab Four" auf Williams Initiative hin eingeleitet worden sein. Eine palastinterne Quelle behauptete gegenüber The Telegraph, dass der Prince of Wales es für angemessen hielt, sich Anbetracht der Trauer um die Königin "in einer unglaublich schwierigen Zeit für die Familie als Einheit zu präsentieren."