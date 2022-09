Regel-Bruch? Meghan und Harry tanzten in Westminster Hall aus der Reihe

Der Sarg von Queen Elizabeth II wird in der Westminster Hall, dem √§ltesten Teil des britischen Parlaments, f√ľr die √Ėffentlichkeit aufgebahrt. Bis Montagmorgen k√∂nnen die Menschen dort langsam am Sarg vorbeiziehen und Abschied vom langj√§hrigen Staatsoberhaupt der Briten nehmen. Am Mittwochnachmittag wurde der Sarg im Rahmen eines Trauerzugs durch die Stadt vom Buckingham Palace zur Westminster Hall bef√∂rdert. In dem Geleitzug liefen neben K√∂nig Charles III auch seine S√∂hne Prinz William und Prinz Harry mit, so wie seine Geschwister Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward.

Meghan und Harry verließen Westminster Hall Hand in Hand

Prinz Harry marschierte neben seinem Bruder William hinter dem Sarg der K√∂nigin her. Meghan und Kate reisten in separaten Autos an. Als der Sarg in der Westminster Hall aufgebahrt wurde, standen die Sussexes in einer Reihe hinter den Cambridges und auch das Geb√§ude verlie√üen die beiden Paare nach dem Gottesdienst f√ľr die Queen nacheinander.