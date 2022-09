Trauerzug für Queen: William & Harry Seite an Seite; Meghan und Kate fuhren getrennt

Der Sarg von Queen Elizabeth II wurde am Mittwochnachmittag vom Buckingham-Palast aus Richtung Parlament gebracht. Die Prozession mit dem neuen König Charles III verließ pünktlich um kurz vor 15.30 MESZ das Königshaus. In dem Geleitzug liefen auch Charles' Söhne Prinz William und Prinz Harry mit, so wie seine Geschwister Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Nach knapp 40 Minuten erreichte der Zug die Westminster Hall, wo die Queen in den kommenden vier Tagen aufgebahrt wird.

William und Harry Seite an Seite

Die beiden Brüder William und Prinz Harry liefen bei der Prozession Seite an Seite, wenn auch mit Abstand. Auch beim Staatsbegräbnis ihrer Großmutter am Montag sollen der Prinz von Wales und der Herzog von Sussex gemeinsam neben dem Sarg der verstorbenen Monarchin hergehen.

Nach dem Tod der Queen scheinen die beiden Brüder ihre Diskrepanzen zumindest vorübergehend beiseite zu legen. Bei der Beerdigung ihres Großvaters Prinz Philip vergangenen April wurden William und noch von ihrem Cousin Peter Phillips getrennt, der zwischen ihnen marschierte.