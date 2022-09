George & Charlotte bei Queen-Begräbnis: Kate musste weinende Tochter beruhigen

Schneiden die Kinder des Prinzen und der Prinzessin von Wales bei öffentlichen Auftritten sonst gerne mal lustige Grimassen, war den beiden am Montag nicht nach Scherzen zumute. Auch in der Kirche waren George und Charlotte mit ernsten Mienen sehen. Die beiden klammerten sich beim Eintreten in die Westminster Abbey an ihre Mama, die mit ihnen Hand in Hand ging. Ganz behaglich schien den Geschwistern die Situation nicht zu sein, von Kameras verfolgt und von Schaulustigen beäugt.

Nicht nur Prinz George wirkte sichtlich angespannt. Auch Charlotte fiel es offenbar nicht leicht, sich von ihrer Urgroßmutter vor den Augen der Öffentlichkeit zu verabschieden.