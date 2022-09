Abschied von Queen: Spott für Emmanuel Macrons Schuh-Wahl

In unterschiedlichen Modestilen in Schwarz haben Prinzessin Kate und Herzogin Meghan, die Ehefrauen der Prinzen William und Harry, am Staatsbegräbnis der Queen teilgenommen. Ein paar teure dunkelblaue Sportschuhe an den Füßen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei seinem London-Besuch haben am Montag unterdessen spöttische Kommentare in Online-Netzwerken ausgelöst. Bei Trauerfeier für die Queen zeigt sich Frankreichs Präsident formell gekleidet.

Macron und Ehefrau im lässigen Partnerlook

Macron hatte sich nach seiner Ankunft am Vorabend der Trauerfeier für Queen Elizabeth mit seiner Frau Brigitte im Partnerlook gezeigt, beide mit dunklen Blazern, Sonnenbrille und Turnschuhen.

Manche britische Medien mokierten sich über den lässigen Stil des französischen Präsidenten.