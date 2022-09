Beerdigung der Queen: In diesen Outfits zollten die Gäste Respekt

Ein aus aller Welt angereister Kreis von 2.000 Personen wohnte der Beerdigung von Queen Elizabeth II am 19. September in der Westminster Abbey bei. Neben dem durchgetakteten Ablauf gab es auch strenge Vorgaben in Sachen Dresscode - ganz besonders für die royalen Familienmitglieder.

Schon vorab wusste man: Nur König Charles III als auch Prinz William sowie Charles' Geschwistern Prinz Edward und Prinzessin Anne war die Militäruniform bei der Verabschiedung der Queen vorbehalten. Sowohl Prinz Harry, der im Jahr 2020 von seinen royalen Pflichten zurücktrat, als auch Prinz Andrew, der Anfang des Jahres wegen Verstrickungen in den Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein seine militärischen Titel abgeben musste, trugen zivile Traukleidung.

Obwohl keine Pflicht zur Uniform, mussten sich auch nicht-royale Trauernde an einen strengen Dresscode halten. Schwarz war sowohl bei Männern als auch bei Frauen natürlich Pflicht, bei den Damen sieht das königliche Protokoll dunkle Strumpfhosen vor. Auch Hüte bzw. Fascinators (leichter Kopfschmuck) gehören zum guten Ton. Für Letzteren entschied sich die First Lady Jill Biden. Auch Frankreichs Brigitte Macron, die im schwarzen Kostüm mit goldenen Knöpfen erschien, trug - wie fast jede Frau an diesem Tag - Hut.