Prinz Harry & Meghan: Heimkommen nach einer Reise, die so anders als geplant verlief

Mit einem der größten Staatsbegräbnisse der Geschichte hat die Welt am Montag Abschied von der Monarchin genommen. Unter den Augen von Millionen TV-Zuschauern in aller Welt erwies eine trauernde Nation in London und Windsor der Königin die letzte Ehre. An den beispiellosen Feierlichkeiten nahmen zahlreiche Staatsoberhäupter und Monarchen teil, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Hunderttausende säumten zu dem Jahrhundertereignis die Straßen.

Familie bald wieder vereint

Der Herzog und die Herzogin von Sussex, wie die offiziellen Titel von Harry und Meghan lauten, brachen am 4. September nach Europa auf, um an mehreren Wohltätigkeitsveranstaltungen teilzunehmen - bis ihre Reise wenige Tage später die bekannte traurige Wende nahm und die Königin verstarb. Ursprünglich sollten sie an jenem Donnerstag an einem Event in London teilnehmen. Schließlich entschieden sich Harry und Meghan, ihren Aufenthalt in Großbritannien zu verlängern. Was auch bedeutete, dass sie Sohn Archie und Tochter Lilibet länger als geplant nicht sehen konnten.