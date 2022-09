Video geht viral: Wollte Charles einem Schwarzen nicht die Hand geben?

Herzogin Meghans Behauptung gegenüber Oprah Winfrey, vor der Geburt ihres Sohnes Archie hätte es innerhalb der britischen Königsfamilie Diskussionen über dessen Hautfarbe gegeben, sorgte weltweit für Entrüstung. Die ehemalige Schauspielerin erzählte, dass es vor Archies Geburt "Bedenken und Gespräche" in der Familie darüber gegeben habe, "wie dunkel seine Haut sein könnte", ohne zu sagen, wer das gefragt habe - es wäre "zu schädlich" für die betroffene Person. Ein Video, das jetzt in den sozialen Medien verbreitet wird, rückt König Charles III in den Mittelpunkt der Rassismus-Debatte um das britische Königshaus.

Verweigerte Charles einem dunkelhäutigen Mann den Händedruck?

Auf Twitter wurde ein Clip geteilt, in dem Charles einem Schwarzen anscheinend nicht die Hand geben will, und schlägt jetzt hohe Wellen. In dem Video ist zu sehen, wie der britische Royal Menschen begrüßt, die gekommen sind, um der verstorbenen Königin Elizabeth II ihre Aufwartung zu machen. Der König schüttelt so gut wie jede Hand, die nach ihm ausgestreckt wird, mit Ausnahme der eines Schwarzen. In dem Video wirkt es so, als würde Charles einen dunkelhäutigen Mann überspringen wollen, der in der Menge vor ihm steht. Er scheint sich abzuwenden und den Mann zu ignorieren, der dennoch nach Charles' Hand greift, ohne dabei von dem 73-Jährigen angesehen zu werden. Anschließend fährt Charles fort, anderen Menschen hinter der Absperrung die Hände zu schütteln.