Rose Hanbury: Die Frau, die Gerüchte um Affäre mit Prinz William entfachte

Im Jahr 2019 wurde Prinz William beschuldigt, seine Frau Kate mit ihrer engen Freundin und der Marquise von Cholmondeley, Rose Hanbury, betrogen zu haben. Jetzt steht diese wieder im Rampenlicht, nachdem sie mit dem Königspaar an der Beerdigung der Queen teilgenommen hat.

Rose Hanbury mischte sich unter die Trauernden

Hanbury gehörte zu den Tausenden von Trauernden, die an der Beerdigung der Königin teilnahmen. Zusammen mit ihrem Ehemann wurde sie am 19. September in der Westminster Abbey, wo eine Trauerfeier für die verstorbene Queen Elizabeth II stattfand. In Schwarz gekleidet und mit niedergeschlagenem Blick hob sich Rose nicht von der Masse ab, aber ihre Anwesenheit bei der feierlichen Zeremonie mit den Royals dürfte dennoch für so manch hochgezogene Augenbraue gesorgt haben. Zumindest äußerten Royal-Fans auf Twitter den Vorwurf, dass Hanbury Anwesenheit bei der Trauerfeier unangebracht gewesen wäre.