Camilla wird bei Charles' Krönung Geschichte schreiben

Die ganze Welt wird am 6. Mai 2023 nach London blicken, wenn Charles III in einer festlichen Zeremonie gekrönt wird. Die "Coronation" fällt auf den vierten Geburtstag von Charles' Enkel Archie. Es wird ein geschichtsträchtiger Tag für die Britinnen und Briten, auch wegen Camilla: Sie wird die erste Königsgemahlin seit fast einem Jahrhundert sein, die in der Westminster Abbey gekrönt wird. Das letzte Mal geschah dies bei Queen Mum.

Die Königinmutter wurde am 4. August 1900 als Lady Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon geboren. Sie entstammt einer der ältesten Familien des schottischen Hochadels. 1923 heiratete sie Prinz Albert, den damaligen Herzog von York, der 1936 nach dem Verzicht seines Bruders Eduard VIII als Georg VI den Thron bestieg. Am 12. Mai 1937 wurde das Paar in der Westminster Abtei gekrönt.