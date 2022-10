Musste für Show BH aufpolstern: Meghan packt über Zeit als Sexobjekt aus

Bevor die heute als Herzogin Meghan bekannte Ex-Schauspielerin Meghan Markle durch die Anwaltsserie "Suits" bekannt wurde, musste auch sie von Casting zu Casting pilgern und so manch Jobangebot annehmen, auf das sie aus heutiger Sicht nicht wirklich stolz ist. Dazu gehört wohl auch Meghans Tätigkeit in der Game-Sendung "Deal or No Deal", in der sie einst in knappen Kleidern auftrat.

Herzogin Meghan verließ sexistische TV-Show

In ihrem Podcast "Archetypes" kam Meghan im Gespräch mit Paris Hilton jetzt über ihren früheren Job zu sprechen. Zwischen 2006 und 2007 trat Meghan in der TV-Glücksshow "Deal or No Deal" des US-Senders NBC als sogenanntes "Koffer-Girl" auf.

Man habe sie dort als Tussi abgestempelt, beschwerte sie sich jetzt über ihre Erfahrungen in der Gameshow gegenüber Hilton, der seit Jahren das Image des leicht dümmlichen It-Girls anhaftet. In ihrem Podcast sagte Prinz Harrys Ehefrau über ihren früheren Job, dass sie zwar dankbar für die Arbeit gewesen sei, da sie dank ihr "die Rechnungen bezahlen" konnte, "aber nicht, wie ich mich dabei gefühlt habe".