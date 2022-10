Kaum zu erkennen: Königin Maxima zeigt sich gänzlich ungeschminkt

Königin Maxima der Niederlande weiß, wie man sich für einen großen Auftritt elegant in Szene setzt. Es muss aber nicht immer Pomp und Glamour sein. Die gebürtige Argentinierin versteht es auch, sich von ihrer natürlichen Seite zu zeigen - und damit bei Royal-Fans zu punkten.

Maxima: Ungeschminkt auf dem Kilimandscharo

Aktuell ist Maxima im Namen der Krone im Ausland unterwegs. Bei der Landung auf dem Kilimandscharo präsentierte sich die 51-Jährigen in einem entspannten Reise-Look. Als sie am Dienstagmorgen in Tansania aus dem Flieger stieg, hätte man die Königin auf den ersten Blick fast nicht erkannt. Maxima zeigte sich den wartenden Reportern mit optischer Brille und ganz ohne Make-up.

Auf Fotos, die unter anderem von The Daily Mail veröffentlicht wurden, ist die Ehefrau von König Willem-Alexander ungeschminkt, aber sichtlich gut gelaunt zu sehen.