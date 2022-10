Zum Verwechseln ähnlich: Die unbekannte Schwester von Königsgemahlin Camilla

Der aus Sri Lanka stammende Autor Shehan Karunatilaka hat den renommierten britischen Booker Prize gewonnen. Der 47-Jährige überzeugte mit dem Roman "The Seven Moons Of Maali Almeida", wie die Jury bei der Preisverleihung am Montagabend verkündete. Der Mystery-Thriller spielt Anfang der 1990er Jahre während des Bürgerkriegs in Sri Lanka, hat jedoch trotzdem auch viele humoristische Elemente.