König Charles' kecke Antwort auf die Frage eines Kindes nach seinem Alter

"Rate mal, rate mal", entgegnete Charles lachend und wandte sich an das Lehrpersonal in der Menge. "Ich hoffe, Sie haben einen ordentlichen Sommerurlaub bekommen, Sie haben es bestimmt gebraucht", so der König, der sich damit vermutlich auf die aufgeweckte Truppe bezog.

Charles ist endlich wichtig

Charles galt als Prinz im ewigen Wartestand, bis er nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II am 8. September zum neuen britischen Monarchen wurde. Seinen größten Karriereschritt - nämlich den auf den Thron - machte er in einem Alter, in dem andere schon längst in Pension sind: 73 Jahre ist er alt. Charles war ein in vielerlei Hinsicht ziemlich ungewöhnlicher Thronfolger: Er setzte sich nicht nur für umweltfreundliche Landwirtschaft ein, sondern ist auch ein leidenschaftlicher Klimaschützer, ein Kämpfer für die Menschenrechte, ein Architektur-Freak, der mit seinem Sturkopf so manches modernes Bauprojekt verhinderte, und er malt gern Aquarelle.