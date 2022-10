Zwillinge mit 56: Hollywoodstar George Clooney im Schockzustand

Der Hollywood-Star George Clooney ("Ticket ins Paradies") hat über den "erschreckenden" Moment, in dem er erfuhr, Vater von Zwillingen zu werden, gesprochen. "Das war nicht Teil des Plans", verriet er in der Show seiner Kollegin Drew Barrymore. Seine Schwägerin habe auch Zwillinge.

"Wir sind nach zwölf Schwangerschaftswochen zu diesem Ding gegangen, wo sie dir das Kind zeigen", so Clooney über die Sekunden, die sein Leben für immer verändern sollten. "Dann sagte der Arzt: 'Es ist ein Junge... . Und ein Mädchen.' Und ich dachte: 'Was?'" Es sei "eine Katastrophe" gwesen. "Ich dachte: 'Willst du mich verarschen?'", so der Schauspieler. "Jetzt ist es das Größte auf der Welt. Damals hatte ich Angst." Als Barrymore nachhakte, warum, entgegnete er: "Nun, ich war 56 Jahre alt und es klang für mich einfach erschreckend."