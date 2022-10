Julia Roberts verrät, wie es ist, George Clooney zu küssen

Moderatorin Hoda Kotb wollte etwa wissen, ob sich die Arbeit an einigen Szenen seltsam anfühlte. "Als meine Frau und meine Kinder zu Besuch kamen, schon", scherzte Clooney. "Sie kamen gleich am ersten Tag", so Roberts. Während eine Kussszene seien Clooneys Zwillinge aber nicht anwesend gewesen.

"Es ist, als würde man seinen besten Freund küssen", verriet Roberts und Clooney entgegnete: "Danke dafür." Die beiden verbindet privat tatsächlich eine lange Freundschaft. Zuvor hatten sie angegeben, dass etwa "sechs Monate" vergingen, bis die Kussszene im Kasten war. "Ich habe meiner Frau gesagt: 'Es hat 80 Takes gedauert'", sagte Clooney der New York Times. "Wir haben 79 Takes gelacht und dann kam der eine Take, in dem wir uns geküsst haben“, erklärte Roberts weiter.