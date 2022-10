Prinzessin Madeleine: So groß sind ihre Töchter schon

Schwedens Prinzessin Madeleine gewährt ihren rund 307.000 Followerinnen und Followern auf Instragram regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Zuletzt verkündete sie etwa die Ankunft eines neuen - vierbeinigen - Familienmitglieds: Hund "Oreo". "Er ist ein dreijähriger Havaneser, den wir kürzlich aus einem tollen Tierheim in Miami adoptiert haben. Oreo war nicht gut behandelt worden und die meiste Zeit draußen angebunden gewesen. Heute bringt er uns zum Lachen und zeigt uns, was für eine zärtliche und liebevolle Seele er hat (und ja, Teddy und er sind enge Freunde, die nicht aufhören können, miteinander zu spielen)", kommentierte Madeleine ein Foto der beiden Tiere.