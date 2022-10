"Furchterregend": Was nach Georges Geburt wirklich in Kate vorging

"Wir haben so viel Unterstützung erfahren und William und ich waren uns bewusst, dass das Interesse an der Sache groß ist. Wir waren extrem dankbar (...) und uns war deshalb sehr wichtig, dass wir unsere Freude und Wertschätzung mit der Öffentlichkeit teilen", so Kate. Allerdings, sie habe angesichts der ungewohnten Situation mit einem neugeborenen Baby "gemischte Gefühle" gehabt. Dass sie und William bis dato "unerfahrene Eltern" waren, habe eine gewisse Unsicherheit mit sich gebracht, so Kate.