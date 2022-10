Geheime Details zur Krönung von Charles III enthüllt

König Charles III will als neuer britischer Regent die Monarchie verschlanken, heißt es. Erwartet wird, dass auch die Krönung des 73-Jährigen wesentlich bescheidener ausfallen soll, als dies noch bei seiner Mutter, Queen Elizabeth II der Fall war.

König Charles III plant verschlankte Krönung

Die Zeremonie soll nur etwas mehr als eine Stunde dauern, berichtet The Mail on Sunday. Der Gottesdienst in der Westminster Abbey im kommenden Jahr werde damit deutlich kürzer sein als die dreistündige Zeremonie von 1953, als Königin Elizabeth gekrönt wurde. Zudem soll die Krönung auch weniger geheimnisvolle Rituale beinhalten.