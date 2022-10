Sarah Fergusons Spitzname für Queen Elizabeth verrät, was sie wirklich von ihr hielt

Während eines Literaturfestivals verriet Ferguson kürzlich ihren Spitznamen für die verstorbene Monarchin. "Ich kannte die Chefin (im Englischen: "The boss") mein ganzes Leben, sie war einzigartig", zitierte sie The Telegraph. "Ich habe nichts ohne den Segen der Chefin getan", so "Fergie", wie die 62 Jahre alte Herzogin von York auch genannt wird, weiter.

Die Autorin nahm an der Veranstaltung teil, um über ihren Roman "Her Heart for a Compass" (Ihr Herz als Kompass) zu sprechen. Dabei verriet sie auch, dass Queen Elizabeth sich nicht zu schade war, einen Blick darauf zu werfen: "Als wir das Buch geschrieben haben, habe ich es der Chefin gegeben und gesagt: 'Du musst es nicht lesen.' Aber ich glaube, sie war stolz darauf, dass wir es getan haben. Und das war einfach unfassbar für mich. Sie war sehr, sehr speziell." Speziell wird vielen auch der "Kosename" "Chefin" vorkommen. In diesem Falle dürfte er aber durchwegs positiv gemeint sein.

"Her Heart for a Compass" ist 2021 erschienen. In der Erzählung, die Ferguson gemeinsam mit der erfahrenen Autorin Marguerite Kaye schrieb, geht es um die "sehr rebellische Lady" Margaret Montagu Scott, wie sie in einem Video zur Veröffentlichung erzählt hatte. Diese rebelliert gegen die Erwartungen der feinen Kreise in den 1870er Jahren und bricht aus einer arrangierten Ehe aus. Für die fiktive Erzählung hat Fergie laut eigenen Aussagen auch Elemente aus ihrer eigenen Biografie verwendet. Zuvor hatte Ferguson bereits Kinderbücher geschrieben und in der Pandemie auch auf einem eigenen Youtube-Kanal Geschichten vorgelesen.