Prinz William verbietet seinen Kindern, Camilla Oma zu nennen

Als zweite Ehefrau von König Charles (73) hatte es Camilla (75) nach Prinzessin Diana (gest. 1997) anfangs nicht leicht. Mittlerweile wurde sie aber von der königlichen Familie voll akzeptiert. Eine Regel hat Prinz William (40) aber aufgestellt, wenn es um seine Kinder geht.

George (9), Charlotte (7) und Louis (4) dürfen Camilla keinesfalls Oma nennen, wie die Autorin Angela Levin in ihrem Buch "Camilla: From Outcast to Queen Consort" schreibt.

"William hat deutlich gemacht, dass Camilla die Frau seines Vaters ist, aber keine Großmutter für seine Kinder, und dass Prinz George, seine Schwester Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zwei Großväter, aber nur eine Großmutter haben", so die Autorin. Damit sind natürlich Prinzessin Kates Eltern, Carole und Michael Middleton gemeint.

Levin hat mit Camillas Vertrauter Amanda MacManus gesprochen, die die Queen Consort als "eine sehr warmherzige Frau" beschrieben und erklärt habe: "Sie hat ihre eigenen Kinder und Enkelkinder, also würde sie nie versuchen, andere Kinder von jemand anderem wegzunehmen."

Aus erster Ehe mit Andrew Parker-Bowles hat Camilla zwei Kinder.