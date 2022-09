George Clooney über "schrecklichen Fehler", den er mit seinen Zwillingen gemacht hat

In Interviews gerät Hollywoodstar George Clooney nicht selten ins Schwärmen, wenn es um seine Ehefrau Amal und ihre beiden gemeinsamen Kinder Ella und Alexander geht. Die Zwillinge des Paares sind inzwischen fünf Jahre alt und wachsen mehrsprachig auf. An sich ein Umstand, auf den Clooney sichtlich stolz ist - wenn da nicht die Tatsache wäre, dass er mit den Sprachfertigkeiten seiner Sprösslinge nicht mithalten kann.

Clooneys plaudern über Zwillinge aus dem Nähkästchen

In der TV-Sendung "CBS Mornings", in der George und Amal die von ihnen ins Leben gerufenen "Clooney Foundation for Justice's Inaugural Albie Awards" bewarben, wollte Moderatorin Gayle King wissen, wofür sich die Kinder des Paares begeistern würden.

George Clooney scherzte daraufhin: "Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Wir haben ihnen Italienisch beigebracht. Aber wir sprechen kein Italienisch."