Sarah Jessica Parker: "Plötzliche verheerende familiäre Situation"

Am Mittwochabend hätte Sarah Jessica Parker bei der 10. jährlichen Herbstmodegala des New York City Ballet geehrt werden sollen. Ihre Teilnahme an dem Event sagte sie kurzfristig ab. Einem Insider zufolge soll ein Notfall in der Familie der Grund für die Abwesenheit des "Sex and the City"-Stars bei der Veranstaltung gewesen sein.

Sarah Jessica Parker: Notfall in der Familie

Einer Quelle zufolge, die laut Page Six bei der Gala zu Gast war, soll die Schauspielerin kurz nachdem sie im David H. Koch Theater im Lincoln Center angekommen war dieses wieder verlassen haben.