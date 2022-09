Tom Cruise: Ex-Scientologe beleuchtet gescheiterte Ehe mit Nicole Kidman

Mike Rinder, inzwischen 67, war im Alter von 17 Jahren in die Church of Scientology eingetreten und ist bis in die höchsten Ränge der Sekte aufgestiegen. 2007 verließ er die Sekte und blickt heute kritisch auf seine Zeit in der Glaubensgemeinschaft zurück. In seinen Memoiren "A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology" behauptet Rinder, dass Scientology-Boss David Miscavige sowohl bei Cruises Hochzeit mit Kidman als auch bei der Trennung des Paares die Finger im Spiel hatte.