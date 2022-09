Interview unter Tränen: Maisie Williams spricht über traumatische Kindheit

Obwohl sie erleichtert war, ihren Vater nicht mehr sehen zu müssen, habe sie immer noch mit widersprüchlichen Gefühlen zu kämpfen. "Ich war so froh, dass ich meinen Vater nicht mehr sehen musste, aber es war gegen alles, was ich je gekannt hatte", erinnerte sich der "GoT"-Star. "Man kann sich so befreit und frei fühlen und gleichzeitig so, als ob das drohende Verhängnis immer noch da wäre."

Die Erlebnisse aus ihrer Kindheit wirkten noch lange nach. Erst nach langer Zeit habe Williams begriffen, "dass es nicht an mir lag, dass diese schlimmen Dinge passiert sind, als ich ein Kind war. Früher dachte ich das. Ich dachte, irgendetwas stimmt mit mir nicht."

Was sie heute über ihren Vater denkt?

"All deine Probleme verschwinden nicht einfach, du kümmerst dich immer noch sehr um diese Person oder den Schmerz, der zu diesen sehr, sehr schlechten Entscheidungen geführt hat", führte Williams aus. Mittlerweile wolle sie die Beweggründe ihres Vaters besser verstehen. "Mein Interesse an diesem Typen ist gewachsen. Was kann einen dazu bringen, seine eigenen Kinder zu misshandeln? Was ist dir als Kind passiert?", sagte sie über ihren Vater. "So empfinde ich jetzt für ihn. Er würde einen faszinierenden Dokumentarfilm machen."