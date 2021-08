Maisie Williams: "Game of Thrones"-Star kaum wiederzuerkennen

Mit gerade einmal zwölf Jahren wurde Maisie Williams für die Rolle der Ayra Stark in "Game of Thrones" gecastet. Mittlerweile ist die Britin 24 Jahre alt. Ihr Nettovermögen wird auf fünf Millionen Euro geschätzt. Sie hat in den vergangenen Jahren nicht nur als Schauspielerin ordentlich Geld gescheffelt, sondern auch mit ihrer Social-Media-App Daisie und ihrer Unterhaltungsfirma Wobbly Carrot, die sie zusammen mit ihrer Mutter gegründet hat. Lukrativ war auch ihre Rolle in "X-Men: New Mutants". Derzeit ist sie mit Dreharbeiten zur "Sex Pistols"-Biografie beschäftigt.

Maise Williams zeigt Mut zur gebleichten Braue

Seit einiger Zeit präsentiert sich Williams mit einem für sie ungewöhnlichen Look: Die Brünette hat sich blonde Haaren und gebleichten Augenbrauen zugelegt. Fans der Serie, die der Schauspielerin nicht auf Instagram folgen, dürfte die optische Veränderung vielleicht entgangen sein.