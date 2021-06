Durchgefallen: Für welche "Game of Thrones"-Rolle Elizabeth Olsen vorsprach

2011 startete die bis dahin unbekannte Schwester von Mary-Kate und Ashley Olsen Elizabeth Olsen mit gleich drei Filmen ("Silent House", "Martha Marcy May Marlene" und "Peace Love & Understanding") als Schauspielerin in Hollywood durch. Im selben Jahr wurde die Erfolgs-Serie "Game of Thrones" erstmals ausgestrahlt und Olsen verriet nun, dass sie damals gerne Teil der Besetzung der HBO-Produktion gewesen wäre.

Elizabeth Olsen fiel bei "Game of Thrones"-Casting durch

In einem Interview im "Chatter"-Podcast erzählte die 32-Jährige, dass sie damals sogar für die Rolle der Daenerys Targaryen vorgesprochen hat, die am Ende Emilia Clarke berühmt gemacht hat.

"Ja, ich habe für Game of Thrones vorgesprochen. Ich habe für den Assistenten des Casting-Direktors in einem kleinen Raum in New York vorgesprochen, nur eine Kamera auf mich gerichtet und sie lasen das Drehbuch", erinnerte sich die Schauspielerin an ihren Versuch, die Rolle zu ergattern.