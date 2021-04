Sinn fürs Geschäft: Die Top-Verdiener unter den "Game of Thrones"-Stars

Gwendoline Christie

Die 1,91 Meter große Britin Gwendoline Christie, die in "Game of Thrones" Brienne of Tarth spielte, belegt mit ihrem Vermögen von umgerechnet rund 4,4 Millionen Euro den zehnten Platz unter den "GoT"-Bestverdienern. Dank ihrer Captain Phasma-Rolle in den Stars Wars-Filmen "The Force Awakens" und "The Last Jedi" sowie einer Reihe an Theaterrollen konnte sie ihr Bankkonto ordentlich aufpeppen. Das Unternehmen Christie Ventures Ltd der Schauspielerin verzeichnete im März 2020 zudem ein Nettovermögen von rund 1,73 Euro.