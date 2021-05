50 Kilo weniger: So sieht "Game of Thrones"-Star Björnsson nicht mehr aus

Seine imposante Statur brachte dem isländischen Kraftsportler und Schauspieler Hafþór Júlíus Björnsson den Spitznamen "der Berg" ein. Bekannt wurde der kräftige 33-Jährige, der 2018 den Titel als "World's Strongest Man" holte, als Gregor Clegane in der Erfolgsserie "Game of Thrones". Ganz so wie zu GoT-Zeiten sieht Björnsson heute aber nicht mehr aus. Er hat erheblich abgenommen und berichtet über seinen Gewichtsverlust auf Instagram.

Hafþór Júlíus Björnsson präsentiert Gewichtsverlust

Fünfzig Kilo hat der 2,05 Meter große Hüne seit dem vergangenen Jahr abgenommen. "Von 205 zu 155 Kilogramm", schrieb der ehemalige Serien-Star, der seine Karriere eigentlich als Basketballspieler begann und später an Strongman-Wettbewerben teilnahm.

Dazu teilte Björnsson Vorher-Nachher-Fotos. Im Vergleich zu früher ist er nicht nur sichtlich erschlankt, auch seine Bauchmuskeln sind heute wesentlich definierter. Sein neues Aussehen hat der ehemalige "Game of Thrones"-Star einem ausgeklügelten Fitness-Programm und einer Diät zu verdanken.