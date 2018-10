Game of Thrones-Hochzeit: "Der Berg" hat geheiratet

Bekannt wurde der kräftige Isländer Hafthor Björnsson als Gregor "Der Berg" Clegane in der Erfolgsserie "Game of Thrones". Jetzt hat der "Stärkste Mann der Welt" geheiratet. Am Wochenende haben Björnsson und seine Freundin Kesley Morgan "ja" gesagt.

"Der Berg" ist unter der Haube

"Es ist mir ein großes Vergnügen, Kelsey Morgan Henson jetzt meine Ehefrau nennen zu dürfen!", gab der 2,05 große Hüne auf Instagram bekannt. Dazu postete das "GoT"-Muskelpaket ein Schwarz-Weiß Foto, auf dem er seine Braut auf Händen trägt.

"Ich kann diese schöne Frau für den Rest unseres Lebens durch dick und dünn tragen! Ich bin so aufgeregt wegen all der Abenteuer, die wir gemeinsam erleben werden", so Björnsson weiter.