Meghan und Harry auf offizieller Webseite des Palastes degradiert

Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden offiziell degradiert. Am Wochenende wurden die Bilder des Herzogs und der Herzogin von Sussex auf der Website der königlichen Familie ganz nach unten auf die Liste gesetzt.

Meghan und Harry nach unten verbannt

Auf der Webseite des Palastes werden unter der Rubrik "Mitglieder der Königsfamilie" die einzelnen Royals angeführt - mit Titel, Foto und einem Link, der auf die Seite des jeweiligen Familienmitglieds führt. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II wird König Charles III als "His Majesty The King" an erster Stelle angeführt, gefolgt von seiner Frau, Queen Consort Camilla. Darunter werden William und Kate vorgestellt.