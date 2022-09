Victoria Beckham heizt Gerüchte um Ehe-Krise an

Eine Geste, die Raum für Spekulationen lässt: Die britische Fashion-Designerin Victoria Beckham hat sich mehrere Tätowierungen entfernen lassen, die sie sich einst für ihren Ehemann David hatte stechen lassen. Doch was hat es mit der Entfernung der Liebes-Tattoos auf sich? Wollte die 48-Jährige mit dieser Aktion etwa bedeutende Erinnerungen an ihren Gatten aus ihrem Gedächtnis verbannen?

Victoria Beckham lässt (schon wieder) Liebes-Tattoos entfernen

Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Britin ein Video auf Instagram, in dem sie ihre Make-up-Marke vorstellt und einen Lippenstift auf ihren rechten Arm aufträgt, um dessen Farbe zu demonstrieren. Dabei fiel Fans auf: Das Tattoos auf Victoria Beckhams rechten Handgelenk mit den römischen Ziffern VIII-V-MMVI (8. Mai 2006), jenem Tag, an dem die Beckhams ihr Ehegelübde erneuerten, ist nicht mehr sichtbar. Ebenfalls verschwunden sind die lateinischen Worte "De Integro" (zu Deutsch: "Nochmal von Anfang an"), die ebenfalls Ehemann David gewidmet waren. Die Tätowierung stand für den Neuanfang in den USA im Jahr 2007, als David Beckham zum US-amerikanischen Fußballverein LA Galaxy wechselte.