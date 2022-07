Victoria Beckham in Sorge um Tochter Harper

Modedesignerin Victoria Beckham sorgt um Tochter Harper. Es sei erschreckend, sich vorzustellen, dass das Mädchen im Internet aufgrund ihres Aussehens bewertet werden könnte, sagte die 48-Jährige in einem Interview mit Vogue Australia.

Sorge vor Hass im Netz

Dabei erklärte Beckham, dass Harper zwar noch keine sozialen Medien nutze, sie trotzdem schon beunruhigt sei. "Zu sehen, wie grausam Menschen sein können, das macht betroffen", so Beckham. "Sie ist in einem Alter, in dem ihr Körper anfängt, sich zu verändern. Wir achten nun darauf, dass wir als Familie viel kommunizieren und dass sie sich mit netten Freunden umgibt."