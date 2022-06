Kein süßes, kleines Kind mehr: So sieht Harper Beckham nicht mehr aus

Von Kindesbeinen an absolviert Harper Beckham, die einzige Tochter von David und Victoria Beckham, nun schon Auftritte in der Öffentlichkeit. Bereits als putziges, kleines Baby durfte sie ihre Mama zu Fashion-Shows begleiten. Mittlerweile ist die Tochter des britischen Glamourpaares zehn Jahre alt und wächst schön langsam zu einem Teenie heran, wie aktuelle Fotos der Schülerin zeigen.

Auftritt mit David Beckham: Harper wächst zu Teenager heran

Am Montag präsentierte sich David Beckham zusammen mit Harper bei einer Theaterveranstaltung in Venedig. Der ehemalige Fußball-Star trug beim Riva-Event im Fenice-Theater einen schwarzen Anzug. Seine Tochter trat in einem rosa-lila Ballkleid von Zimmermann im Wert von 1.600 Pfund (ca. 1.865 Euro) auf - und wirkte dabei fast schon erwachsen. Wenn nicht die frechen Turnschuhe gewesen wären, die das teure Outfit des Beckham-Sprosses abrundeten. Die Daily Mail veröffentlichte Bilder von dem Vater-Tochter-Gespann in Venedig.