Sorge um Tom Hanks: Besorgniserregendes Video aufgetaucht

Wie die britische Daily Mail berichtet, schien der Hollywoodstar Mühe zu haben, das Zittern in den Griff zu bekommen. Später versuchte der zweifache Oscar-Preisträger, das Mikrophon mit der linken Hand zu stützen, doch auch das half nicht dabei, das Zittern einzudämmen.

Fans haben begonnen, in den sozialen Medien über Toms Gesundheit zu spekulieren, nachdem die Zeitung das besorgniserregende Video von Hanks veröffentlicht hatte. "Er scheint plötzlich gealtert zu sein - hat an Gewicht verloren", schreibt ein Twitter-User laut Mirror. Andere denken sogar an Parkinson. "Er ist Diabetiker. Das passiert meiner Mutter, wenn sie niedrigen Blutzucker bekommt", lautet der Hinweis eines Nutzers.

Der Schauspieler selbst hat sich zu seinem Auftritt in Australien bisher nicht geäußert.