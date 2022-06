Passiv-Aggressiv: Vielsagende Momente zwischen Meghan und Kate bei Jubiläum

Catherine schien genervt von Meghan

Doch auch Herzogin Kate wurde von Royal-Fans während des Gottesdienstes genau beobachtet. In einem Moment schien sich Catherine, die in der ersten Reihe in der Kirche saß, nach Meghan umzudrehen - und ihr einen giftigen Blick zuzuwerfen. Als sie ihren Kopf wieder in Richtung Altar drehte, wirkte sie regelrecht genervt.

"Sie stört sich immer noch an Meghans Anwesenheit", kommentierte jemand den Moment. Andere spekulieren, Kate sei neidisch gewesen, weil ihr Harrys Frau die Show gestohlen habe. "Hass sehe ich nicht. Ich sehe Traurigkeit und Neid", schrieb ein Twitter-Nutzer etwa über Kates Gesichtsentgleisung.

Aber sehen Sie selbst: