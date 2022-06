Prinzessin Eugenie: Seitenhieb gegen Herzogin Meghan?

Das Bild, das Prinzessin Eugenie von ihrem Cousin Harry wählte, sieht so aus, als würde das Foto extra so abgeschnitten worden sein, dass man nicht sieht, wer neben ihm sitzt. Ein Follower scheint sich in den Kommentaren sicher, dass die 32-Jährige absichtlich kein Bild der Herzogin von Sussex zu ihrem Beitrag hinzugefügt hat: "Keine Bilder von Meghan? Harry, aber nicht seine Frau, es ist schrecklich, wie sie behandelt wird."

Vor einigen Monaten hatte Eugenie die Sussexes in Amerika besucht. Mit Harry hatte sie während ihrer Kalifornien-Reise unter anderem den Super-Bowl von der Zuschauertribüne aus mitverfolgt. Schon damals fragten sich viele, wieso Herzogin Meghan die beiden nicht begleitet hatte. Welche Beweggründe die Tochter von Sarah Ferguson haben könnte, um ebenfalls ein Problem mit Meghan zu haben oder was hinter dem Fehlen von einem Meghan-Bild auf Eugenies Instagram-Beitrag steckt, ist jedoch unklar.