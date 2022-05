William und Kate: Streit mit Andrew und Eugenie um Adelaide Cottage?

Prinz Andrew wollte das Anwesen für Eugenie sichern

Doch wie die Daily Mail nun berichtet, könnte es bei William und Kates Entscheidung, Adelaide Cottage zu beziehen, zu Rivalitäten kommen. Dem Bericht zufolge soll Prinz Andrew schon lange ein Auge auf das Anwesen geworfen haben, um es für seine seine jüngere Tochter, Prinzessin Eugenie, zu sichern. Diese lebt mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank und ihrem kleinen Sohn August in Frogmore Cottage, das Haus des Herzogs und der Herzogin von Sussex, welches sich ebenfalls auf dem Anwesen der Königin befindet. Dieses wurde einst von den Sussexes bewohnt. Diese haben Eugenie nach ihrem Umzug in die USA erlaubt, Frogmore Cottage als Wohnsitz zu nutzen. Doch so großzügig diese Geste auch war, sollen Eugenie und ihr Mann wissen, dass sie möglicherweise nicht dauerhaft ist, sollten Meghan und Harry in Zukunft es doch in Betracht ziehen, regelmäßiger Großbritannien zu besuchen.

Quellen aus dem Umfeld der Yorks erzählten der Daily Mail, dass Eugenie "eine Zeit lang versucht hatte, Adelaide Cottage für ihren Auszug aus Frogmore zu sichern." Sie fügten hinzu: "Vor Andrews jüngstem Skandal war es definitiv ein Eigentum, das er versuchte [auch], für seine Tochter zu sichern."

Ob sie die Yorks aktuell noch Interesse an der Immobilie haben, ist allerdings unklar. Dem Medienbericht zufolge sollen im Fall der Fälle aber die Cambridges und ihre Kinder, die alle direkte Thronfolger sind, im Ernstfall das Vorrecht erhalten.