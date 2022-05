Körpersprache Expertin über Charlènes gequältes Comeback

Der erste öffentliche Auftritt von Fürstin Charlène seit ihrer Rückkehr nach Monaco sorgt, wenig überraschend, für Gesprächsstoff. Am Samstag, dem 4. April, trat die Ehefrau von Fürst Albert II. bei der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft erstmals wieder an der Seite ihres Mannes auf - nachdem sie sich im November 2021 wegen körperlicher und psychischer Erschöpfung in stationäre Behandlung in eine Klinik begeben hatte. Der zuwidere und zuweilen etwas gequält wirkende Gesichtsausdruck, den die Fürstin bei ihrem langersehnten Öffentlichkeits-Comeback an den Tag legte, warf allerdings Fragen auf.

Fürstin Charlène: Emotional isoliert?

Körpersprache-Expertin Judi James hat Charlènes Auftritt genauer unter die Lupe genommen und ihre Analyse im Gespräch mit der Daily Mail geteilt. Die Fürstin von Monaco habe "emotional isoliert von einem lebhaften Fürst Albert" gewirkt, so die Körpersprache-Deuterin, obwohl sie durchaus versucht habe, "ihre Rolle als liebevolle Ehefrau" während des Auftritts zu betonen. Die Miene, welche Charlènes Gesicht verfinsterte, bezeichnet James als "nachdenklich."