Prinzessin Beatrice: Heimliche Taufe auf Schloss Windsor

Beatrices Vater, der in Ungnade gefallene Prinz Andrew, und seine Ex-Frau Sarah Ferguson sollen an der Taufe teilgenommen haben. Berichten zufolge wurde Andrew am Samstag in Windsor hinter dem Steuer seines Bentleys gesehen.

Die Taufe fand demnach unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Offiziell wurden die Medienberichte bisher nicht. Es wurden auch keine Fotos von der Zeremonie veröffentlicht.