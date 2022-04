Rührender Moment: Was Prinz William zu Kate vor dem Traualtar wirklich gesagt hat

Prinz William und die ehemalige Bürgerliche Kate Middleton haben am 29. April 2011 im Rahmen einer märchenhaften Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey, die von Zusehern aus der ganzen Welt vor den Bildschirmen verfolgt wurde, geheiratet. Mittlerweile hat das Herzogpaar von Cambridge nicht nur drei entzückende, gemeinsame Kinder. Am Freitag haben William und Kate ihren elften Hochzeitstag gefeiert.

William machte Kate vor dem Altar ein Kompliment

Einer der Momente bei ihrer königlichen Hochzeit, der Royal-Fans besonders fesselte, war der Austausch von Worten und Blicken des Paares, nachdem Kate in ihrem Kleid von Alexander McQueen den Gang entlang zum Altar geschritten war.